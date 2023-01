Inter de Milão sofre expulsão no 1º tempo e perde para o Empoli em casa no Italiano

A Inter de Milão ficou com um homem a menos nesta segunda-feira, em duelo com o Empoli, após expulsão de Skriniar no final do primeiro tempo, e não conseguiu evitar uma derrota por 1 a 0 diante de sua torcida, no Giuseppe Meazza, pelo Campeonato Italiano. Foi a primeira vitória do Empoli sobre a Internazionale desde o triunfo de 2006, conquistado graças a um gol contra de Materazzi.

A derrota deixa o time comandado por Simone Inzaghi em terceiro lugar do Campeonato Italiano, com 37 pontos, empatado com a quarta colocada Roma. O Mian, segundo colocado, encerra a rodada na terça-feira, jogando contra a Lazio, e pode abrir quatro pontos de distância em relação ao rival de Milão, pois tem 38. O Napoli é líder isolado, com 50.

O Empoli mostrou uma postura ousada nos minutos iniciais e teve uma presença ofensiva que incomodou a Inter em alguns momentos, mas não conseguiu sustentar tal cenário por muito tempo. O time da casa melhorou e, embora não tenha apresentado grande volume, criou chances mais claras que o adversário quando finalizou. Federico Dimarco parou em excelente defesa do goleiro Vicario e Lautaro Martínez fez uma bola tirar tinta da trave.

Internazionale é surpreendida diante de seus torcedores e perde para o Empoli. Foto: Luca Bruno/ AP

Pouco antes do intervalo, aos 40 minutos, Skriniar foi expulso após receber o segundo cartão amarelo e deixou a Inter com um a menos. Por isso, o segundo tempo foi mais difícil. Onana fez ótima intervenção para evitar um gol de Bajrami, mas deixou a bola passar por baixo de seu braço após finalização de Baldanzi e viu os adversários ficarem em vantagem no placar.

Mesmo em desvantagem numérica, os comandados de Simone Inzaghi mostraram disposição nos minutos finais para buscar uma reação. No fim das contas, desperdiçou boas oportunidades, como um chute de Dzeko, dentro da pequena área, para fora, um cabeceio de De Vrij na trave e uma finalização à queima-roupa de Gosens.