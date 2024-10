Inter de Milão x Juventus no Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Inter de Milão e Juventus se enfrentam neste domingo, 27, a partir das 14h (de Brasília), pela nona rodada da Serie A – o Campeonato Italiano. Com a vitória do Napoli, segundo e terceiro colocados, respectivamente, tentam se manter na cola da liderança da competição. A partida acontece no estádio San Siro, em Milão, na Itália, e tem transmissão do Disney+.

Apesar de sua equipe jogar com o apoio da torcida e ocupar a vice-liderança na tabela, com 17 pontos, um a mais que o adversário, o técnico Simone Inzaghi descartou o favoritismo da Inter de Milão no confronto, após Thiago Motta, o treinador que estará no outro banco de reservas, apontar o anfitrião e o Napoli como principais candidatos ao título. "Não gosto de falar sobre favoritismo. Neste ano, o campeonato será mais equilibrado do que o habitual. Muitas equipes gastaram muito para diminuir a diferença que havia sido criada", afirmou o treinador da Inter. "A Juventus mesmo é a melhor equipe da Europa em termos de gols sofridos, tem um excelente treinador, de quem gosto muito, e investiu muito. Vão continuar a ser protagonistas ao longo do ano", exemplificou Inzaghi.

Inter de Milão e Juventus medem forças neste domingo pelo Campeonato Italiano. Foto: Arte/ Estadão

A Juventus chega para o confronto após ser surpreendida pelo Stuttgart, em casa, na última rodada da Champions League. A equipe de Thiago Motta vinha de duas vitórias consecutivas na competição continental, mas perdeu por 1 a 0 e caiu para a 14ª posição, fora da zona de classificação direta para as oitavas de final.

INTER DE MILÃO X JUVENTUS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

Data : 27 de outubro (domingo);

: 27 de outubro (domingo); Horário : 14h (de Brasília);

: 14h (de Brasília); Local: Estádio San Siro, em Milão, na Itália.

ONDE ASSISTIR A INTER DE MILÃO X JUVENTUS AO VIVO PELO CAMPEONATO ITALIANO

Disney+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE INTER DE MILÃO E JUVENTUS

INTER DE MILÃO: Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco; Lautaro Martínez e Mehdi Taremi. Técnico : Simone Inzaghi.

Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco; Lautaro Martínez e Mehdi Taremi. : Simone Inzaghi. JUVENTUS: Michele Di Gregorio; Nicolo Savona, Pierre Kalulu, Federico Gatti e Juan Cabal; Manuel Locatelli e Nicolo Fagioli; Andrea Cambiaso, Kenan Yildiz e Samuel Mbangoula; Dusan Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

