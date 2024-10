Inter x Estrela Vermelha na Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, alguns clubes ainda não conquistaram sua primeira vitória. É o caso da Inter de Milão, que empatou com o Manchester City em sua estreia, e do Estrela Vermelha, que não conseguiu passar pelo Benfica. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 16h (horário de Brasília), em busca de três pontos importantes neste início de competição.

Depois de um empate sem gols com o vice-líder da Premier League, a Inter de Milão figura na décima nona posição, já dentro da zona de classificação para as eliminatórias. Com saldo de gols nulo, coloca-se à frente de equipes como o Barcelona e o Leipzig.

Inter de Milão x Estrela Vermelha Foto: Arte/Estadão

Com a derrota por 2 a 1 para o Benfica, o Estrela Vermelha não conseguiu pontuar ainda na Liga dos Campeões e ficou com saldo de gols negativo. Com isso, fica próximo de não conseguir se classificar para os playoffs das oitavas de final do torneio. O jogo perdido para o time português, porém, foi exceção para o clube sérvio: no campeonato nacional, o Estrela Vermelho está invicto há nove partidas, com oito vitórias e um empate.

INTER DE MILÃO X ESTRELA VERMELHA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DOS CAMPEÕES

Data: 01/10/2024

01/10/2024 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

ONDE ASSISTIR INTER DE MILÃO X ESTRELA VERMELHA AO VIVO

Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTER DE MILÃO

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, Francesco Acerbi e Bastoni; Dumfries, Fratessi, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ESTRELA VERMELHA

ESTRELA VERMELHA: Omri Glazer; Prutsev, Nasser Djigar, Drkusic e Milan Rodic; Krunic e Max Elsnik, Aleksandar Katai, Luka Ilic e Milson; Bruno Duarte. Técnico: Vladan Milojevic.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER DE MILÃO E ESTRELA VERMELHA