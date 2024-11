Inter x Fluminense no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A menos de 10 rodadas do fim, o Campeonato Brasileiro ainda não tem decidido quem joga a segunda divisão na próxima temporada e quem vai deforma direta para a Copa Libertadores de 2025. Com a indefinição, cabe aos clubes tentar ou se afastar da zona de degola, ou acumular pontos para, enfim, entrar no G4 — casos de Fluminense e Internacional, respectivamente. Os dois times se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h (horário de Brasília), em Porto Alegre.

Com 56 pontos, o Internacional está a somente dois de ultrapassar o Flamengo e permanecer entre os quatro melhores colocados do Brasileirão. Caso vença o Fluminense e o time rubro-negro perca sua próxima partida, o clube sulista estará mais forte na disputa pela vaga direta para a Libertadores da próxima temporada. O Inter também está próximo de Fortaleza e Palmeiras, que têm 60 e 61 pontos.

Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo na TV e online

Já o Fluminense está há poucas rodadas fora da zona de rebaixamento. O time melhorou seu desempenho e, nos últimos cinco jogos, venceu três e empatou um, conseguindo pontos o suficiente para alcançar a décima quarta colocação. Isso, no entanto, não significa que o elenco carioca está tranquilo. Neste momento com 37 pontos, o time está somente três pontos à frente do Athletico-PR, décimo sétimo colocado. Uma ou duas vitórias dos atleticanos ou do Juventude, também com 34 pontos, podem mudar completamente o cenário fluminense.

INTER X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 08/11/2024

08/11/2024 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

ONDE ASSISTIR A INTER X FLUMINENSE AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTER

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Wanderson; Borré. Técnico: Roger Machado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Diogo Barbosa: Bernal, Martinelli e Lima; Guga, Keno e Cano. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER E FLUMINENSE