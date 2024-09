A semana está agitada para Inter de Milão e Milan. Após compromissos na última terça-feira e quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa de 2024-25, os rivais agora se enfrentam neste domingo (22), no Giuseppe Meazza, para mais uma edição do histórico clássico. A partida será válida pelo Campeonato Italiano. Campeã e vice-campeão, respectivamente, de 2023-24, as equipes ainda estão longe da liderança do atual torneio.

Os Nerazzurri não perdeu na liga nacional até o momento e tem uma das melhores defesas até a quinta rodada, levando somente três gols. No último jogo, a equipe empatou com o Monza fora de casa. Os Rossoneros, por sua vez, venceram o Venezia por 4 a 0 e se consolidaram com um dos ataques mais eficientes, com nove gols, mesmo número da Inter. Em suma, o clássico promete emoções.

Saiba onde assistir Inter de Milão x Milan. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE A Inter de Milão vive melhor momento no começo da temporada. Na estreia da primeira fase da Liga dos Campeões, empatou fora de casa com o Manchester City, seu algoz na final de 2022-23. Simone Inzaghi deve contar com força máxima, já que Federico Dimarco, recuperado de uma lesão, já está em condições de jogo. O artilheiro do time, Lautaro Martínez, jogará em busca de marcar o primeiro gol em 2023-24. A situação está desconfortável para o Milan. Mesmo com um bom ataque, o triunfo sobre o Venezia foi o primeiro na atual edição do Campeonato Italiano, e na Liga dos Campeões, o clube perdeu por 3 a 1, de virada, para o Liverpool em pleno San Siro. Junto a isso, a equipe de Paulo Fonseca tem uma série de desfalques, como Alessandro Florenzi e Ismael Bennacer. O goleiro Maignan, que sentiu e foi substituído contra o Liverpool, também é dúvida.

INTER X MILAN: TUDO SOBRE O JOGO DO ITALIANO

Data : 22/09 (domingo).

: 22/09 (domingo). Horário : 15h45 (de Brasília).

: 15h45 (de Brasília). Local: Giuseppe Meazza, Milão.

ONDE ASSISTIR AO VIVO INTER X MILAN

ESPN Brasil (TV fechada).

Disney+ (Streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTER

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco (Carlos Augusto); Thuram e Lautaro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi.

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MILAN

Milan: Torriani (Maignan); Emerson Royal, Tomori, Pavlovic e Theo Hernández; Fofana, Loftus-Cheek e Reijnders; Pulisic, Morata e Rafael Leão. Técnico: Paulo Fonseca.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER DE MILÃO E MILAN