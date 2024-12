Internacional x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Já o Botafogo quer mais um título. O time vem embalado pela conquista da Libertadores no último sábado, 30, e tem a chance de se sagrar campeão do Brasileirão contra o Inter. Para isso existem dois cenários. Em caso de empate, o clube tem que torcer para o Palmeiras ser derrotado pelo Cruzeiro. Em caso de vitória, o Palmeiras tem que empatar ou perder do time mineiro. Se Botafogo e Palmeiras vencerem o título vai ser decidido na última rodada.

O Internacional está em quarto lugar com 65 pontos, um a menos do que o Flamengo que é o terceiro colocado com 66 pontos. O Botafogo lidera o campeonato com 73 pontos, três a mais do que o Palmeiras que está na vice-liderança com 70 pontos.