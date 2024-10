Internacional x Grêmo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Internacional recebe o Grêmio neste sábado, 19, no Beira-Rio, às 16h (horário de Brasília). O clássico GreNal vai ocorrer pela primeira vez no Rio Grande do Sul desde a enchente que atingiu o Estado no começo do ano. No primeiro turno do Brasileirão, o jogo foi no Couto Pereira, em Curitiba.

A partida será encontro de diferentes situações. O Inter sonha com uma vaga na Libertadores. Sétimo colocado, com 46 pontos, a equipe colorada vem de uma sequência de nove jogos sem perder e tem se acertado com o comando de Roger Machado. O empate entre Cruzeiro e Bahia, na sexta, é favorável para os colorados, que podem chegar a 49 pontos e assumir a sexta posição. O time pode ter os retornos de Rogel, Fernando e Borré, mas Thiago Maia está suspenso.

Já o Grêmio, embora ainda esteja na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, precisa recuperar-se da derrota para o Atlético-MG e pontuar para se afastar ainda mais do Z-4. O time de Renato Gaúcho soma 35 pontos, apenas quatro a mais que o Athletico-PR, em 17º. Reinaldo é ausência por ter levado o terceiro cartão amarelo. Kannemann também não vai a campo, por problema físico sentido na sexta-feira.

Clássico coloca Internacional e Grêmio frente a frente em diferentes momentos na tabela. Foto: Arte/Estadão

GRENAL 443: SAIBA TUDO SOBRE O CLÁSSICO PELO BRASILEIRÃO

Data: 19/10/2024.

Horário: 16h (de Brasília).

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.

GRENAL 443: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Premiere (pay-per-view e streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTER

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER E GRÊMIO