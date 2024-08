Internacional x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Após a derrota para o Flamengo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, o time alviverde busca se reerguer e retomar a caça à liderança do Brasileirão. Com três derrotas consecutivas, o clube vai para o jogo buscando defender uma marca de Abel Ferreira: a equipe paulista jamais perdeu quatro partidas seguidas sob o comando do treinador português.

Para isso, o técnico deve apostar em uma escalação alternativa, visando poupar certos jogadores para o confronto de volta contra a equipe carioca. Murilo, que se recuperou de entorse no tornozelo direito, deve retornar ao time. O atacante Flaco López, no entanto, está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vitória. Estêvão, Bruno Rodrigues e Piquerez continuam se recuperando de lesões.