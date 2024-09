Irlanda x Inglaterra na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Liga das Nações, torneio de seleções do qual participam os integrantes da federação europeia, começou nesta quinta-feira. Na segunda divisão do torneio, as equipes brigam entre si para tentar um lugar novamente na primeira divisão. No grupo B, estão Grécia, Finlândia, Irlanda e Inglaterra. As duas últimas se enfrentam neste sábado, na Irlanda, pela estreia no campeonato, a partir das 13h (horário de Brasília).

Nas Classificatórias para a Eurocopa, a Irlanda perdeu a maior parte dos jogos que disputou e não conseguiu conquistar a classificação. A partir disso, só disputou amistosos — e obteve resultados também negativos. Nos últimos cinco, perdeu para Suíça e Portugal (por 1 a 0 e 3 a 0, respectivamente), empatou com Nova Zelândia e Bélgica e ganhou apenas da Hungria, por 2 a 1.

Com bom desempenho na Eurocopa, a Inglaterra chegou até a final do torneio, onde caiu frente à grande vencedora, a Espanha, em partida que terminou em 2 a 1. Nos últimos amistosos, teve 50% de aproveitamento: foi derrotada pela Islândia por 1 a 0; mas venceu Bósnia e Herzegovina por 3 a 0. Antes disso, acumulava um empate com a Bélgica e uma derrota para o Brasil.

IRLANDA X INGLATERRA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 07/09/2024

07/09/2024 Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: Aviva Stadium, em Dublin (IRL)

ONDE ASSISTIR A IRLANDA X INGLATERRA AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA IRLANDA

IRLANDA: Kelleher; Coleman, O’Shea, Collins, Brady; Browne, Smallbone, Ogbene, Szmodics; Ferguson, Idah. Técnico: Heimir Hallgrimsson.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INGLATERRA

INGLATERRA: Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Guéhi, Colwill; Declan Rice, Mainoo, Saka, Eze, Grealish, Harry Kane. Técnico: Lee Carsley.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE IRLANDA E INGLATERRA