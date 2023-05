Atacante da Inglaterra é suspenso por oito meses por violar regras de apostas 262 vezes; entenda

Ivan Toney, atacante do Brentford, foi suspenso, nesta quarta-feira, por oito meses pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) por violar regras de apostas. A FA disse que o jogador foi banido “de todo futebol e atividades relacionadas ao futebol com efeito imediato” até 16 de janeiro de 2024, além de ter sido multado em 50 mil libras (cerca de R$ 308 mil).

Toney enfrentou 262 acusações de violação das regras de apostas da FA entre o final de fevereiro de 2017 e o final de janeiro de 2021, mas a FA disse que “retirou 30 dessas violações e ele admitiu as 232 restantes”.

A FA disse que a sanção de Toney foi imposta “por uma comissão reguladora independente após uma audiência pessoal”. Apesar da ameaça de suspensão que paira sobre ele, Toney está em excelente forma nesta temporada, com 20 gols no Campeonato Inglês. Apenas Erling Haaland, do Manchester City, e Harry Kane, do Tottenham, marcaram mais gols.

Ivan Toney, atacante do Brentford, está suspenso até 16 de janeiro de 2024 por violar regras de apostas. Foto: Tim Keeton/EFE

Suas atuações foram tão impressionantes que Toney fez sua estreia pela seleção da Inglaterra em março, contra a Ucrânia, nas Eliminatórias da Eurocopa. “Estou naturalmente desapontado por não poder jogar pelos próximos oito meses”, disse o atleta em um comunicado publicado no Twitter. “As razões por escrito para a decisão da comissão ainda não foram publicadas, então não faço mais comentários neste momento, exceto para agradecer à minha família e amigos, Brentford FC e nossos torcedores por seu apoio contínuo, durante um período muito difícil. Agora me concentro em voltar a jogar o jogo que amo na próxima temporada.”

Toney poderá voltar a treinar com Brentford nos últimos quatro meses de sua suspensão. O clube também disse que esperaria pelas razões por escrito da FA para a punição “antes de considerar nossos próximos passos”. O Brentford é o atual nono colocado no Campeonato Inglês, com 53 pontos.

Toney não é o primeiro jogador de futebol proeminente a ser banido por violar as regras do jogo. O ex-meio-campista do Manchester City e do Newcastle, Joey Barton, foi banido por 18 meses em 2017 depois de admitir ter feito 1.260 apostas relacionadas ao futebol durante um período de mais de dez anos. Mais tarde, isso foi reduzido em quase cinco meses na apelação.

O ex-atacante do Liverpool, Daniel Sturridge, foi suspenso por quatro meses em 2020 por violar regras sobre informações privilegiadas relacionadas a jogos de azar.