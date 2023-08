James Rodríguez fala em português, solta palavrão e diz que escolha pelo São Paulo foi ‘fácil’

James Rodríguez falou as primeiras palavras como atleta do São Paulo na tarde desta terça-feira, todas em português. Calmo e objetivo em seu discurso, o colombiano se esforçou para ser entendido diante de uma sala lotada como não se via há muito tempo no CT da Barra Funda. Ele avisou que precisa de um tempo para readquirir o ritmo de jogo e evitou fazer projeções. Seu plano, como repetiu algumas vezes, é apenas um no momento: ganhar títulos pela equipe tricolor. “Espero ganhar títulos, jogar bem e ajudar. Só isso”, resumiu.

Em um português praticamente fluente graças aos três anos em que morou em Portugal, James elogiou o São Paulo, o Brasil e o futebol brasileiro. Não foi difícil, segundo ele, escolher jogar no País, mesmo com outras ofertas que disse ter recebido, sem citar quais.

“Gosto de tudo, da música, das pessoas. Tenho muitos amigos brasileiros. Estou feliz por estar aqui. Queria jogar aqui. Vou tentar fazer de tudo para sair bem”, afirmou. “Gosto de competir, é bom chegar em um futebol competitivo, de muita técnica”, completou o atleta, que não se preocupa com o extenso e desgastante calendário nacional, ainda que tenha acumulado problemas físicos nos últimos anos.

James Rodríguez vai jogar com o número 19 no São Paulo Foto: Miguel Schincariol / AFP

Não foi uma entrevista de impacto, mas James soltou declarações honestas e algumas divertidas. Em quase 40 minutos de coletiva, deixou alguns palavrões escapar, discorreu sobre seu gosto pelo Brasil, onde sempre quis jogar e brincou no fim: “Espanhol, nada?”, falou, antes de citar um palavrão.

O São Paulo negociou por semanas com James e o interesse demorou a vir à tona. O diretor de futebol, Rui Costa, foi buscar informações do colombiano em maio e ouviu que seria possível contratar o atleta. Mas, segundo o astro colombiano, a decisão foi rápida e fácil de ser tomada.

“Eles me falaram que o clube queria me contratar. Pensei dois, três dias. Foi muito rápido. Decidi porque o clube estava fazendo um esforço grande”, explicou o jogador. Ele vestirá a camisa 19 e assinou contrato até junho de 2025. “Foram vários fatores que me fizeram vir. O clube é muito grande. Estou feliz”, repetiu.

No último sábado, James foi recebido por centenas de são-paulinos no aeroporto de Guarulhos, incluindo o presidente do clube, Júlio Casares, que afirmou que o atleta de 32 anos “demonstrou vontade e se esforçou para integrar o projeto” da agremiação. “Não imaginei que teria tantas pessoas lá. Fiquei um pouco assustado, todo mundo em cima de mim, mas foi bom”, disse.

Quando estreia? Não há previsão para o meio-campista estrear. Ele contou estar bem fisicamente, mas reconheceu precisar de alguns dias para estar à disposição de Dorival Júnior. “Estou bem fisicamente, mas é verdade que preciso treinar, preciso de ritmo de jogo. Vou fazer de tudo pra estar bem para estrear”. Ele projetou, primeiramente, que “ainda falta muito” para “pisar” seu primeiro jogo oficial defendendo as cores do São Paulo. Depois, se corrigiu ao dizer que “falta”, na verdade, “um pouquinho”.

A pressão sobre si, assim que começar a jogar, não o incomoda, já que defendeu clubes expressivos da Europa, como Bayern de Munique e Real Madrid. “Eu gosto da pressão. Já joguei em clube grande, no Real Madrid. Eu gosto de jogar com estádio lotado. Para mim, não vai ser difícil”.

‘Projeto James’

O jogador vai ganhar quase R$ 1 milhão por mês, valor que será pago pelo São Paulo integralmente, sem a ajuda de investidores, e que tornará o colombiano o atleta mais bem pago do elenco. A diretoria entende que o investimento se pagará facilmente com o retorno de marketing e esportivo que o colombiano trará. Mundialmente conhecido, James é considerado um fenômeno nesse sentido e tem muito carisma.

Para explorar esse potencial midiático, o São Paulo lançou uma linha de produtos licenciados usando a figura do jogador. “Lançamos copo, cachecol, boné, mochila, roupas casuais”, citou o presidente Casares, ao lado do reforço são-paulo no início da entrevista.

Em campo, a aposta é de que ele repita momentos de brilho que já mostrou em sua trajetória na América do Sul e na Europa. “Tínhamos um sonho de trazer um atleta dessa qualidade. A vinda de James é um marco importante. Pela qualidade incontestável e pela pessoa que é”, descreveu Casares.

Rafinha, colega de James no Bayern de Munique, foi importante para convencê-lo a aceitar a proposta do São Paulo. O técnico Dorival Júnior ficou incumbido de conversar com os atletas para entender o que pensavam sobre a chegada do astro colombiano, artilheiro da Copa do Mundo de 2014, com seis gols. “O Rafinha falou: ‘vem cá ser feliz’”, afirmou James, citando um palavrão no começo da frase. “Foi importante falar com ele e decidi vir para cá”.

Foi aquele período, quase uma década atrás, o auge da carreira do meio-campista. A Colômbia alcançou as quartas de final do Mundial e protagonizou sua melhor campanha em Copas até ser eliminada pelo Brasil. James se destacou com gols em todos os jogos em que esteve em campo. O mais bonito deles, contra o Uruguai, lhe rendeu um Puskas. O camisa 10 recebeu um passe, matou a bola no peito e chutou de primeira, de fora da área, para superar o goleiro Muslera.

James Rodríguez concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira Foto: Isaac Fontana / EFE

Trajetória

A trajetória de James Rodríguez no futebol começou no Envigado, da Colômbia, onde estreou profissionalmente aos 14 anos, em 2006. Após ajudar a equipe a subir para a primeira divisão nacional, foi jogar na Argentina. Lá, defendeu o Banfield de 2008 até 2010.

Após se destacar na América do Sul, James foi vendido ao Porto. Em Portugal, foi tricampeão nacional e campeão da Liga Europa antes de ser negociado com o Monaco, da França, clube que defendia durante o Mundial de 2014. O brilho na Copa do Mundo do Brasil o levou ao Real Madrid. Na Espanha, não jogou o que dele se esperava, mas, foi onde conquistou títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes.

Em um período de empréstimo ao Bayern de Munique, da Alemanha, James faturou duas vezes a Bundesliga e uma Copa da Alemanha. O colombiano ainda retornou ao Real Madrid, de onde saiu para o Everton, da Inglaterra, e, na sequência, para o Al-Rayyan, do Catar. Sua última equipe antes de assinar com o São Paulo foi o Olympiacos, da Grécia.