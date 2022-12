João Félix minimiza polêmica sobre CR7 e despista futuro no Atlético de Madrid

João Félix minimizou a polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa durante a coletiva de imprensa nesta sexta-feira. Com Portugal na luta para alcançar uma final inédita de uma Copa do Mundo, o atacante afirmou que o foco precisa ser nos jogos e não em assuntos extracampo. O desabafo veio logo após ser questionado sobre a melhora do time sem Cristiano Ronaldo, que ficou boa parte no banco de reservas na goleada sobre a Suíça por 6 a 1.

“Não vou responder, porque já foi falado. Só quero deixar uma mensagem para todos os portugueses, principalmente para os meios de comunicação. Portugal está em uma grande competição, já não chegava às quartas de final há muito tempo. Devíamos estar mais unidos e não tentar estragar o ambiente da seleção”, disse o atleta.

Perguntado se existe a obrigatoriedade de tocar a bola para Cristiano Ronaldo, João Félix afirmou que não sente essa necessidade e destacou que todos os jogadores de Portugal são importantes na busca pelo objetivo de conquistar a Copa do Mundo.

João Félix se recusou a comentar sobre a polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Foto: Hannah Mckay/Reuters

“Procuramos fazer o melhor em campo, passar para a melhor solução, mas cada um tem a sua opinião e interpreta o jogo da maneira que vê. Mas, da minha parte, não sinto essa necessidade de passar a bola ao Cristiano. Ele estando em campo, talvez, jogamos de maneira diferente porque ele dá outras coisas. Quando não está, há jogadores que dão coisas diferentes, mas o time acaba sempre por estar bem. Não é por jogar ou não jogar que o time vai melhor ou pior”, disse o atleta.

João Félix também enumerou os perigos de enfrentar Marrocos. “Quando perdemos, nem tudo é ruim, e quando ganhamos, nem tudo é bom. Estamos cientes do que estamos fazendo e do que temos que fazer daqui para frente. Os 6 a 1 sobre a Suíça foi uma grande vitória, mas temos de manter os pés no chão para fazer um bom jogo frente a Marrocos.”

ATLÉTICO DE MADRID

João Félix foi também questionado sobre o seu futuro no Atlético de Madrid. O jogador teve um desentendimento com o técnico Diego Simeone e pode deixar o clube, que investiu cerca de 120 milhões de euros para tirá-lo do Benfica, em 2019 (cerca de R$ 666 milhões no câmbio atual).

“Estou absolutamente focado aqui, na seleção, focado em fazer um grande Mundial e ajudar esta seleção a trazer alegria aos portugueses. O Atlético de Madrid é para quando acabar o Mundial, agora estou focado aqui”, afirmou João Félix.