Jogador de futsal do Corinthians de 16 anos morre em acidente de trânsito na zona sul de São Paulo

Yago Rafhael da Silva Alves, jogador de futsal da equipe sub-16 do Corinthians, morreu neste fim de semana. O jovem atleta sofreu um acidente de trânsito e não resistiu aos ferimentos. O clube lamentou sua morte por meio de postagem nas redes sociais neste domingo.

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, após um acidente de trânsito ocorrido neste fim de semana. Yago era atleta de futsal sub-16 do clube. O Corinthians se solidariza com a família neste momento tão difícil”, publicou o Corinthians.

Leia também Corinthians aposta alto em vitória sobre o Palmeiras na 5ª para se provar mais forte na temporada

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, após um acidente de trânsito ocorrido neste final de semana. pic.twitter.com/yCdem6Cbgs — Corinthians (@Corinthians) February 12, 2023

Segundo o site Meu Timão, especializado na cobertura do time alvinegro, Yago era um dos ocupantes de um carro que capotou na manhã de domingo na Avenida Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Ele estava de folga. O veículo transportava sete pessoas e, além do jogador de futsal, outras três mulheres também morreram no acidente. Não se sabe ainda as condições do ocorrido, se o motorista estava correndo muito ou se ele tinha ingerido álcool antes de dirigir. O nome das vítimas não foram revelados.

Como o Corinthians estava viajando para Brasília, não houve minuto de silêncio no jogo do time no Paulistão. As informações sobre a morte de Yago ainda estavam truncadas. O time de Fernando Lázaro apenas empatou sem gols com a Portuguesa no Estádio Mané Garrincha. É o segundo escorregão seguido da equipe, que foi derrotada no meio da semana pelo São Bernardo por 2 a 0. Mesmo assim, o Corinthians lidera o Grupo C do Estadual, com 14 pontos, e joga clássico com o Palmeiras na quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

A primeira fase do Campeonato Paulista tem 12 jogos. Neste fim de semana, os times atuaram pela 8ª rodada. A Portuguesa continua ameaçada de cair.