Depois de dirigir o Flamengo por pouco mais de cinco meses o argentino Jorge Sampoli está de volta à Europa. É o que diz o jornal francês L’Équipe que afirmou que o técnico está acertado com o Rennes. Este seria o primeiro trabalho do treinador depois de ser demitido do clube carioca em setembro de 2023.

O Rennes demitiu o então treinador Julien Stéphan nesta quinta-feira e, de acordo com o jornal, buscava uma transição rápida para o sucessor. Nas horas seguintes à demissão o L’Équipe contou que as negociações com Sampoli avançaram rapidamente. A duração do contrato ainda não foi divulgada, mas o jornal indica que vai ser até julho de 2025.

Jornal diz que Sampaoli se acertou com clube europeu