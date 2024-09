Jornal espanhol detona Brasil após derrota com ataque do Real Madrid; veja

A derrota do Brasil para o Paraguai por 1 a 0 nas Eliminatórias da Copa foi mais um resultado negativo sob o comando de Dorival Jr. com a canarinho. E a má fase, que segue desde a Copa América, foi destacada pela imprensa europeia em análise do jornal Marca, de Madrid, capital espanhola.

O veículo não economizou nas palavras na hora de descrever as recentes atuações do Brasil e a atual fase de alguns atletas da equipe. Entre eles, nomes do próprio Real Madrid, como Vini Jr. e Rodrygo, titulares com Carlo Ancelotti e com Dorival. O texto assinado por Roberto Palomar descreve que o desempenho da equipe que tem um ataque formado majoritariamente por atletas do Real Madrid é “surpreendente”.

Rodrygo atuou nas duas partidas do Brasil na Data Fifa e marcou o gol da vitórias diante do Equador no Couto Pereira, estádio do Coritiba. Foto: Mauro Pimentel/AFP

PUBLICIDADE “O fracasso retumbante de jogadores como Vinicius e Rodrygo é surpreendente. A atuação de ambos - principalmente de Vini - tem sido residual. Eles não existem. A aposta em um treinador europeu, como Ancelotti, dá uma ideia do desespero do Brasil. Não pelo valor de Ancelotti, que provavelmente teria desempenhado papel melhor que Dorival Júnior, mas pela falta de identidade de uma equipe que só foi treinada uma vez na história por técnico estrangeiro”, descreve. O “terceiro elemento” visto como peça importante no ataque do Real Madrid é Endrick, mas o atacante ex-Palmeiras teve apenas 45 minutos com Dorival nesta Data Fifa e não pôde mostrar muita coisa em campo.

O texto ainda usa termos como “desastre” e “calamidade” para descrever o elenco brasileiro nas mãos do treinador. Palomar ainda comparou a derrota para o Paraguai na terça-feira a um “pequeno Maracanaço”, comparando com a derrota da seleção brasileira para o Uruguai na Copa de 1950, uma das mais marcantes do País no futebol.

Para o Marca, a atual situação do Brasil na tabela (5º colocado com dez pontos) indica uma real possibilidade de ficar fora da Copa do Mundo, fato que nunca aconteceu na história da seleção brasileira. Outro nome que foi citado no texto foi Neymar. Mesmo ainda se recuperando de lesão e sem atuar há mais de um ano.

“Uma vulgaridade baseada em inspiração pessoal. Como o Brasil vai esperar por Neymar, um cara que está mais perto da Kings League do que de levar a Seleção à Copa do Mundo?”, completa. Kings League é um torneio de futebol disputado por streamers e ex-jogadores.

O Brasil está a oito pontos da Argentina, líder das Eliminatórias, e apenas um na frente da Bolívia, oitava colocada e primeira seleção fora do grupo de classificados para o próximo Mundial.