Jota Júnior, ex-narrador da Globo, processa emissora em R$ 15 milhões após demissão

Jota Júnior, ex-narrador da Globo, entrou com processo contra a emissora pedindo o reconhecimento de direitos trabalhistas ao longo dos 24 anos que trabalhou na emissora. Demitido em março, o profissional continua sem trabalhar e pede R$ 15,8 milhões em compensações financeiras por adicional noturno, hora extra e acúmulo de função. A Globo não quis comentar o processo movido pelo ex-funcionário.

O processo corre no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), na 82ª Vara do Trabalho de São Paulo. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Notícias da TV e confirmada pela reportagem do Estadão. O narrador iniciou o processo em maio, cerca de dois meses após ser demitido pela emissora.

Jota Júnior deixou a Globo após 24 anos na emissora. Foto: Reprodução/ SporTV

Segundo os advogados de Jota, o narrador trabalhou como Pessoa Jurídica (PJ), sem carteira assinada, durante 20 dos 24 anos em que esteve na emissora, o que configuraria vínculo empregatício. O narrador também sofreu uma redução salarial em seus últimos anos na emissora, em um período que o grupo passou a regularizar a situação de seus funcionários segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

“Como a atividade dele sempre foi a mesma, tanto do período sem registro quanto o registrado, estamos pedindo na Justiça que seja reconhecido todo este período como empregado. Até porque isso impacta para fins de aposentadoria”, afirmou o advogado Alessandro José Silva Lodi, que atende Jota, ao Estadão. “Quando ele (Jota Júnior) foi registrado, diminuíram em 25% o salário, o que é proibido pela Constituição Federal. Também estamos pedindo uma equiparação de salário.”

Em nota enviada ao Estadão, a Globo optou por não comentar sobre a ação porque tem uma política de não se posicionar casos sub judice. A primeira audiência está marcada para o dia 7 de julho.

Carreira na Globo

Jota Júnior estava na emissora desde 1999 e completaria 24 anos de casa neste mês de março, quando foi demitido. “No mês em que completo 24 anos de casa, estou deixando o SporTV. Acabo de ser comunicado. Pouco a dizer, mas agradecer a todos que me acompanharam em meus trabalhos. As páginas da vida vão sendo viradas e novos capítulos estão sempre a nossa disposição. Que outros desafios apareçam, pois para a frente é que se anda”, escreveu o narrador em sua página na rede.

Nos últimos anos, Jota Júnior deixou de ser escalado para os principais jogos dos torneios transmitidos pelo SporTV, o canal de esporte fechado da Rede Globo. O locutor de 74 anos passou a narrar duelos da Série B do Campeonato Brasileiro e partidas menos relevantes do Paulistão. Desde então, o profissional está livre no mercado.

Além da Globo, trabalhou ainda em rádios de Americana e Campinas antes de migrar para a capital paulista, onde fez sucesso na Rádio Gazeta. Depois, foi para a Rádio Bandeirantes, emissora em que marcou seu nome e pela qual ganhou a primeira oportunidade de migrar para a TV. Na Band, narrou as Copas do Mundo de 1986, 1990, 1994 e 1998.