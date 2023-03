Justiça de Goiás torna réus 14 envolvidos em fraude com apostas na Série B

A justiça goiana acatou a denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO) contra 14 pessoas acusadas de participar de um esquema que fraudava o resultado dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo a denúncia do MP, seis deles fazem parte de um “grupo criminoso especializado na prática de corrupção em âmbito esportivo, especialmente, em partidas da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022.”

A investigação teve início em novembro de 2022 a partir da denúncia do presidente do Vila Nova de Goiás, Hugo Jorge Bravo de Carvalho, do envolvimento de Bruno Lopez na manipulação dos resultados das partidas entre Vila Nova x Sport, Tombense x Criciúma e Sampaio Corrêa x Londrina, para beneficiar apostadores.

A manipulação se daria por meio de cometimento de pênalti no primeiro tempo da partida Vila Nova e Sport. Segundo o presidente do Vila Nova, Bruno Lopez relatou o envolvimento no esquema de Romário, jogador do Vila Nova, e de dois outros jogadores do Sampaio Corrêa e da Tombense.

Operação Penalidade Máxima investiga manipulação de resultados da Série B. Foto: MP de Goiás

O esquema foi apurado por meio da Operação Penalidade Máxima, do MP, que no dia 14 de fevereiro cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em Goiânia, São João del-Rei (MG), Cuiabá (MT), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Porciúncula (RJ).

De acordo com o MP, o grupo criminoso abordava os jogadores com a oferta de R$ 150 mil, sendo que R$ 10 mil eram pagos adiantados. Os jogadores deviam cometer pênaltis no primeiro tempo ou receber cartões amarelos ou vermelhos em determinada etapa da partida em jogos previamente selecionados.

Segundo o MP, Bruno Lopez liderava as ações, Ícaro dos Santos, Luís Felipe Castro, Victor Fernandes e Zildo Neto e eram responsáveis por aliciar jogadores para participação no esquema, realizar pagamentos e promover apostas nos sites esportivos em contas próprias e de terceiros. Camila Silva, mulher de Bruno Lopez, era responsável por realizar transferências financeiras a integrantes da organização criminosa e aos jogadores.

Continua após a publicidade

Respondem pelo crime de fraude na Série B