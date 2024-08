Juventude x Fluminense na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A partida entre Juventude e Fluminense dará fim aos confrontos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, às 19h, eles se enfrentam no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Quem avançar, garante um acréscimo milionário na premiação.

O Fluminense, que entrou na terceira fase, já garantiu R$ 5,67 milhões, enquanto o Juventude, que também disputou as duas fases iniciais, embolsou até agora R$ 8,92 milhões. Quem avançar às quartas de final, ganhará mais R$ 4,51 milhões.

Juventude e Fluminense medem forças no Alfedo Jaconi pela Copa do Brasil. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE A partida de volta está marcada para quarta-feira (dia 7), às 21h30, no Maracanã, no Rio. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Assim como nas oitavas, o adversário das quartas será definido por sorteio. O Fluminense chega em excelente momento na temporada após um longo jejum. Invicto há quatro jogos, venceu as últimas três partidas no Brasileirão e chegou a 17 pontos. Apesar de ainda estar na 19ª e penúltima colocação, colou nos adversários e o clima é totalmente outro.

O técnico Mano Menezes, que vai para seu sétimo jogo, terá dois desfalques importantes: o volante André, poupado, e o atacante Marquinhos, que teve lesão confirmada na coxa. É possível ainda que poupe outros titulares, como Thiago Silva, que vem de três jogos seguidos.

O Juventude vive situação oposta a do Fluminense. O time vinha muito bem, mas não vence há quatro jogos e perdeu os dois últimos no Brasileirão. Mesmo assim, está em 13º lugar, com 21 pontos.

O time também contou com troca recente de treinador e Jair Ventura fará apenas seu quarto jogo. Ele terá vários desfalques para montar o time. O zagueiro Danilo Boza e o lateral-direito João Lucas estão no departamento médico e o lateral Alan Ruschel cumpre suspensão por expulsão.

Já o volante Caíque é dúvida por conta de dores no tornozelo. Gabriel Inocêncio, João Vitor, Guilherme Castilho e David da Hora já atuaram por outros times e também não podem jogar.

JUVENTUDE X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

Data: 01/08/2024

01/08/2024 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

ONDE ASSISTIR A JUVENTUDE X FLUMINENSE

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

JUVENTUDE: Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Lucas Freitas (Da Rocha); Caíque, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Jair Ventura.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE