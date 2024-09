Juventus x PSV na Champions League: onde assistir, horário e escalação

Juventus e PSV se enfrentam nesta terça-feira, 17, a partir das 13h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, em duelo que marca a estreia das equipes na Champions League. Em formato inédito, a competição conta com 36 equipes a partir desta temporada, com 24 destas avançando para o mata-mata. A partida entre italianos e holandeses tem transmissão da TNT e do Max.

PUBLICIDADE A Juventus chega para o duelo após tropeçar no Campeonato Italiano. A equipe de Thiago Motta tenta voltar a conquistar a competição, mas tropeçou diante do Empoli na última rodada – empate por 0 a 0 – e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança. O clube também volta a disputar a Champions League, que venceu pela última vez em 1995/1996, após ficar fora da competição na última temporada. O PSV, por sua vez, chega à Champions League como atual campeão holandês e com 100% de aproveitamento na atual temporada. Peter Bosz, que levou ao título nacional, continua no comando da equipe, que almeja voos maiores na Europa nesta temporada.

Juventus e PSV se enfrentam nesta terça-feira pela Champions League. Foto: Arte/ Estadão

JUVENTUS X PSV: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA CHAMPIONS

DATA : 17/09 (domingo).

: 17/09 (domingo). HORÁRIO : 13h45 (de Brasília).

: 13h45 (de Brasília). LOCAL: Allianz Stadium, em Turim, na Itália.

JUVENTUS X PSV: ONDE ASSISTIR AO VIVO

TNT (TV fechada)

Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUS

JUVENTUS - Di Gregorio; Kalulu, Gatti e Bremer; Cabal (Douglas Luiz), Locatelli, Fagioli, Andrea Cambiaso e Koopmeiners; Yildiz e Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSV

PSV - Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli e Barragens (Matteo Dams); Til, Schouten e Veerman (Lozano); Bakayoko, Tillman e Luuk de Jong. Técnico: Petr Bosz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE JUVENTUS E PSV