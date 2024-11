Kaká diz que seleção será favorita na Copa e se mostra reticente com Ronaldo na CBF

“É momento de reestruturação da seleção. Fizemos jogos bons, outros não tão bons, como esses dois últimos (empates com Uruguai e Venezuela). É uma fase de oscilação, mas eu sou muito otimista: temos excelentes jogadores e um treinador que fez trabalhos muito bons nos clubes. O Brasil não só estará na Copa, como será uma das favoritas”, afirmou Kaká durante leilão na capital paulista promovido por Ronaldo e a Fundação Fenômenos.

Apesar da proximidade com Ronaldo, Kaká se esquivou de falar sobre o interesse do Fenômeno em se candidatar ao cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O último brasileiro a ser eleito melhor jogador do mundo disse que antes de apoiar o ex-companheiro precisa estudar as propostas.