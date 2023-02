Karius, goleiro que falhou na final da Champions, tem nova chance em decisão contra o United

A final da Copa da Liga Inglesa, disputada entre Newcastle e Manchester United hoje, 26, dará ao goleiro Loris Karius uma chance de redenção que o atleta espera há mais de quatro anos. Terceiro goleiro do Newcastle, o jogador alemão será alçado à titularidade logo na final do torneio. Faz dois anos que o atleta não disputa uma partida oficial.

Nick Pope, primeiro goleiro da equipe, está suspenso de competições inglesas após receber um cartão vermelho em partida contra o Liverpool. Já Martin Dubravka, reserva imediato, disputou a competição pelo próprio Manchester United no começo da temporada e, por isso, não pode ser escalado na partida.

Loris Karius, do Liverpool, observa o chute de Gareth Bale, do Real Madrid, entrar em seu gol após deixar a bola passar por suas mãos. Foto: Darko Vojinovic/AP

Com isso, Karius terá a chance de disputar uma nova final de competição após a derradeira decisão da Liga dos Campeões de 2018. Há cerca de quatro anos atrás, o goleiro viveu seu inferno pessoal. Titular do Liverpool na temporada de 2017/2018, o atleta alemão entrou em campo pelo time inglês contra o Real Madrid.

Apesar do bom momento vivido na meta da equipe comandada por Jürgen Klopp, a atuação de Karius foi desastrosa. Com direito a duas falhas catastróficas, o goleiro cedeu 3 gols na partida e viu a equipe de vermelho amargar uma derrota por 3 a 1, enquanto o time de Madri conquistava seu décimo terceiro título da competição.

Após a partida, exames concluíram que Karius sofreu uma concussão durante o jogo. Um choque com o zagueiro Sérgio Ramos, ocorrido antes do jogador tomar os gols do Real Madrid, prejudicou a atuação do atleta, segundo comunicado publicado pelo Hospital Geral de Massachusetts.

Apesar da explicação médica, o goleiro foi taxado como culpado pela torcida do clube inglês e perdeu espaço na equipe após a contratação do brasileiro Alisson. Nas temporadas seguintes aos frangos, rodou de empréstimo em empréstimo por times europeus de menor expressão.

Entre 2018 e 2020, o alemão jogou pelo Besiktas, da Turquia, onde teve boa sequência, mas acabou não sendo contratado em definitivo e voltou ao Liverpool. Depois, foi emprestado ao Union Berlim, da Alemanha, onde quase não jogou. Encostado no Liverpool até o final do seu contrato, Karius ainda ficou dois meses sem clube até ser contratado pelo Newcastle, em setembro de 2022.

Para o técnico Eddie Howe, responsável pelo time do Newcastle, o jogo de domingo “seria uma chance magnífica para ele (Karius) reescrever a história da sua carreira”. O treinador afirmou que, assim que foi confirmado que Nick Pope não poderia jogar a final, ficou claro que era o momento do atleta alemão.

“Houve um sentimento de que há outra história na carreira de Karius, mais uma página, mais um capítulo a ser escrito, e quem sabe como será esse capítulo? Essa é a beleza do futebol, essa imprevisibilidade é o que o torna tão incrível de ver”, disse o técnico.