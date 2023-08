Lamine Yamal, joia da base do Barcelona, de La Masia, garante vitória dos catalães no Espanhol

Lamine Yamal, de apenas 16 anos, brilhou na vitória do Barcelona sobre o Villarreal por 4 a 3, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. A atuação, que teve uma assistência e jogada decisiva para o último gol, lhe rendeu o prêmio de melhor jogador em campo. Ele é “produto” da escola de jovens jogadores do clube, conhecida como La Masia, que já revelou uma série de craques, como os ídolos Messi, Iniesta, Xavi e as estrelas da nova geração, Gavi, Pedri, Ansu Fati e companhia.

Sua estreia pelo time profissional foi em abril deste ano, contra o Betis, quando ainda tinha 15 anos. Isso fez com que ele se tornasse o atleta mais novo a entrar em campo pelo clube no século 21 e já se destacando. Olivier Bourely, gestor financeiro do Barcelona, chegou a comparar sua ascensão meteórica com a de Messi. E mesmo que ainda seja cedo para qualquer comparação com o craque argentino, Yamal chama a atenção de rivais, o que fez os catalães se movimentarem desde já por uma renovação de contrato.

O JOGO

Com um início avassalador, o Barcelona abriu o placar em apenas 12 minutos de bola rolando. Yalmal gingou para cima da marcação na direita e cruzou na cabeça de Gavi. Pouco tempo depois, com 15, o time ampliou com finalização rasteira de Jong, em linda jogada coletiva pelo meio.

Lamine Yamal, de apenas 16 anos, é a nova joia do Barcelona. Foto: Javier Soriano/AFP

Mesmo com o placar construído, o time de Xavi voltou a oscilar e cedeu o empate ainda no primeiro tempo. Foyth diminuiu aos 26 e Sorloth deixou tudo igual no El Madrigal com 40 minutos. O empate ainda na etapa inicial inflamou a torcida do Villarreal, que empurrou a equipe para buscar a virada no comecinho do segundo tempo.

Pedraza fez jogada em velocidade pela esquerda, carregou para o meio limpando a marcação e serviu Baena, que bateu de primeira no canto de Ter Stegen, aos 5 minutos. Muito participativo no jogo, Yamal chegou a acertar uma bola na trave. O garoto de 16 anos saiu de campo como um dos melhores da partida.

Continua após a publicidade

O empate do Barcelona saiu de um bate e rebate com Gavi dentro da grande área e a bola sobrou nos pés de Ferran Torres aos 23 minutos. A virada veio dos pés de Lewandowski, em nova jogada de Yamal. A promessa de La Masia carregou no meio da marcação e finalizou novamente na trave, só que dessa vez a bola sobrou nos pés do artilheiro alemão, que não perdoou.

A vitória leva o Barcelona aos 7 pontos na terceira posição, ainda atrás do Real Madrid, que tem 9 pontos e 100% de aproveitamento, e o Girona, que também tem 7, mas com melhor saldo de gols. O Villarreal é o 13º colocado, com três pontos. Veja a tabela do Campeonato Espanhol.