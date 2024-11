Leganés x Real Madrid pela La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O time comandado pelo jovem técnico Borja Jiménez, adota a postura ofensiva independente do adversário, até mesmo nas derrotas o time se mostra ser reativo e costuma marcar gols. Na 14ª posição na tabela, o time acumula apenas três vitórias na competição e conta com o apoio da sua torcida, em casa, para pontuar diante do Real Madrid.

Do outro lado, o cenário do Real Madrid demanda uma vitória fora de casa, o time precisa assegurar uma sequência positiva, para encurtar a distância do líder Barcelona, diferença de nove pontos separam os rivais na tabela. Sem Éder Militão, o técnico Carlo Ancelotti aposta novamente no jovem Asencio de titular no miolo de zaga.