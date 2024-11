Leila Pereira x Savério Orlandi: sócios do Palmeiras definem futuro do clube

No “primeiro turno” das eleições, realizado no mês passado, em que as chapas foram aprovadas, Leila conseguiu 168 votos e Savério, 85. No entanto, os votos às candidaturas no filtro do Conselheiro Deliberativo não são levados à assembleia de sócios. Apenas os votos da eleição deste domingo contam para a escolha do presidente.

Leila é favorita a ser reeleita para comandar o Palmeiras até o fim de 2027. Primeira presidente mulher da história do Palmeiras, eleita depois de desbancar velhas lideranças e fazer alianças que viraram desafetos, como o ex-presidente Mustafá Contursi, ela segue gozando de apoio de grande parte dos conselheiros e associados. Na eleição passada, a empresária foi candidata única e recebeu 1.897 votos entre os 2.141 presentes no ginásio poliesportivo do clube social (cerca de 88,6%).