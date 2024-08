Agência da LFU responde a notificação da Libra e explica que não infringiu uso de marcas

A LiveMode, agência responsável pela comercialização conjunta dos direitos de televisão dos jogos no Brasileirão dos clubes que pertencem à Liga Forte União (LFU), respondeu a uma notificação extrajudicial que recebeu de times membros da Libra, que acusam a empresa de fazer uso indevido de imagens, marcas e símbolos das equipes da Libra em apresentações comerciais para atrair patrocinadores. A agência negou as acusações.

PUBLICIDADE O material elaborado pela parceira da LFU e apresentado a potenciais patrocinadores exibe imagens de jogadores de times da Libra, como Hulk, atacante do Atlético-MG, Raphael Veiga, meio-campista do Palmeiras, Calleri, atacante do São Paulo, e Gabigol e Pedro, atacantes do Flamengo, além de escudos e símbolos. A notificação assinada pelos presidentes de sete clubes da Libra - Atlético-MG, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Vitória - foi entregue na terça-feira, 20. No documento, os sete clubes da Libra falam em “uso indevido das marcas e direitos dos notificantes, valendo-se ilegalmente da projeção destes por meio do falseamento de suposta relação entre as partes” e dizem poder ter “prejuízo aos investimentos feitos em suas respectivas estratégias comerciais”.

Na resposta, ao qual o Estadão teve acesso, a LiveMode esclarece que o material foi criado para “ilustrar e esclarecer ao mercado o pacote de jogos cuja transmissão poderá ser autorizada pelos clubes LFU, e certas propriedades que poderão estar associadas ao sinal de transmissão de tais jogos, de acordo com práticas usuais de mercado”.

Raphael Veiga, do Palmeiras, apareceu em material da LFU Foto: Alex Silva/Estadão

A empresa parceira da LFU afirmou divergir da visão da Libra quanto à possibilidade de o material causar confusão, “especialmente aos agentes do mercado a quem o conteúdo foi direcionado e ressaltou que o uso dos distintivos das equipes da Libra, como Palmeiras, Flamengo e São Paulo, “é consistente com o fair use admitido em lei e com as práticas da indústria”.

Fazem parte da LFU 12 clubes que disputam a Série A: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. A LFU detém 60% dos jogos do Brasileirão a partir de 2025, com 228 partidas em seu pacote.

A LiveMode argumenta que, no material, os possíveis confrontos entre times da LFU e equipes da Libra “foram cuidadosamente ilustrados com o sinal distintivo do Clube LFU aparecendo primeiro, da esquerda para direita, na forma como usual (e mundialmente) se identifica o clube mandante de uma partida de futebol”.

A empresa cita o direito de arena e diz que não desrespeitou a lei em vigência. Também afirma que não fez qualquer associação entre si e os clubes da Libra, “mas não poderá deixar de informar ao mercado” que os clubes da LFU podem comercializar os direitos de transmissão de seus jogos como mandantes no Brasileirão contra as equipes da Libra.

As sete agremiações da Libra também cobraram a CBF para saber se houve permissão à LiveMode para a utilização das marcas dos clubes. A agência ligada à LFU afirmou que as propriedades comerciais associadas ao sinal de transmissão dos jogos pertencem exclusivamente aos clubes LFU e “não se confundem ou conflitam com qualquer propriedade do Brasileirão comercializada pela CBF”.

A LiveMode disse que “jamais adotou qualquer prática destinada a confundir o mercado ou prejudicar” os clubes da Libra e justificou que a representação comercial dos times da LFU pela agência não pode impactar o contéudo dos contratos formalizados, uma vez que a Libra já vendeu seus direitos de transmissão das partidas do Brasileirão de 2025 a 2029 ao Grupo Globo.

Libra e LFU trabalham há anos na criação de uma liga nacional única de futebol que ocorra de forma independente à CBF, hoje entidade organizadora das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.