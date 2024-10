Lille x Real Madrid na Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, alguns clubes ainda não conquistaram sua primeira vitória. É o caso do Lille, que foi derrotado pelo Sporting em sua estreia. O Real Madrid, no entanto, venceu sua primeira partida, disputada contra o Stuttgart. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 16h (horário de Brasília), em busca de três pontos importantes neste início de competição.

Derrotado pelo clube português por 2 a 0 na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Lille encontra-se, neste momento, fora da zona de classificação para os playoffs das oitavas de final do torneio. O time tem apresentado desempenho pouco acima do mediano também no campeonato francês: em seis partidas disputadas, a equipe perdeu dois, venceu três e empatou o jogo restante.

Lille x Real Madrid Foto: Arte/Estadão

Já o Real Madrid está em cenário melhor. Além de vencer por 3 a 1 o Stuttgart na rodada de estreia da Liga dos Campeões, o clube é vice-líder do campeonato espanhol. Invicto, o time venceu cinco dos oito jogos disputados e empatou os outros três. O Real Madrid encontra-se na tabela atrás apenas do Barcelona que, com duas vitórias e uma derrota a mais, soma três pontos à frente do rival da capital.

LILLE X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DOS CAMPEÕES

Data: 02/10/2024 (quarta-feira)

02/10/2024 (quarta-feira) Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)

ONDE ASSISTIR A LILLE X REAL MADRID AO VIVO

Max (streaming)

(streaming) TNT (TV fechada)

PROVÁVE ESCALAÇÃO DO LILLE

LILLE: Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi, Bakker; André, Bouaddi; Zhegrova, Cabella, Sahraoui; David. Técnico: Bruno Genésio.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

REAL MADRID: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Éder Militão, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler; Rodrygo, Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LILLE E REAL MADRID