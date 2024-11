Liverpool e Brighton se enfrentam na tarde deste sábado, às 12h (de Brasília) pela décima rodada do Campeonato Inglês. O Liverpool é o segundo colocado com 22 pontos e pode chegar à liderança em caso de vitória e tropeço do Manchester City, que está em primeiro com 23 pontos. Já o Brighton ocupa a sexta posição com 16 pontos e sonha com uma vaga no G-4.

O Liverpool vem de vitória na Copa da Liga Inglesa justamente contra o Brighton. O triunfo por 3 a 2 deu ao time de Salah a classificação para a próxima fase da competição. No Campeonato Inglês o time também faz boa campanha, em nove jogos são sete vitórias, um empate e uma derrota.

Liverpool x Brighton na Premier League: onde assistir, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O Brighton, por sua vez, busca se recuperar da eliminação da Copa da Liga Inglesa para o Liverpool, tentando fazer algo que não conseguiu, vencer a equipe de Arne Slot. O time tem quatro vitórias, quatro empates e uma derrota em nove jogos no Campeonato Inglês.

LIVERPOOL X BRIGHTON: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

Data: 02/11/2024 (sábado)

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Anfield, Liverpool, Inglaterra

ONDE ASSISTIR A LIVERPOOL X BRIGHTON AO VIVO PELA PREMIER LEAGUE

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL

LIVERPOOL: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas (Robertson); Mac Allister e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Núñez. Técnico: Arne Slot

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRIGHTON

BRIGHTON: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor e Estupiñan; Adingra, Hinshelwood, Baleba e Mitoma; Rutter e Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LIVERPOOL E BRIGHTON