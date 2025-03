Lucas Paquetá começa a ser julgado nesta segunda por envolvimento com apostas e pode ser banido

De acordo com o jornal The Guardian, o meia revelado pelo Flamengo recebeu de forma intencional cartão amarelo nestes confrontos “com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas”. As partidas em questão foram os duelos contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022, Aston Villa, no dia 12 de março de 2023, Leeds United, em 21 de maio de 2023 e, por fim, diante do Bournemouth, em 12 de agosto do mesmo ano.

Logo que se viu envolvido na denúncia, Paquetá alegou inocência e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. “Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar”, disse o atleta na época que garantiu acionar seus advogados para deixar tudo esclarecido. “Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome.”