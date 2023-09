Lugano tem telefone furtado durante final da Copa do Brasil, mas consegue deter ladrão; veja vídeo

Diego Lugano, ex-zagueiro e ídolo são-paulino, foi surpreendido neste domingo durante a final da Copa do Brasil por um ladrão de celular. Do lado de fora do Morumbi, antes do início da partida entre São Paulo e Flamengo, o ex-jogador e comentarista da ESPN foi vítima de uma tentativa de furto de seu celular por um torcedor, que não teve sua identidade revelada. O próprio Lugano foi quem pegou o ladrão, ajudado por outros torcedores.

Enquanto confraternizava com alguns são-paulinos, Lugano percebeu que teve seu celular arrancado do bolso direito da sua calça. Ele corre atrás do homem e consegue detê-lo ainda próximo do portão de entrada da arquibancada. “Me roubaram”, disse o ex-jogador, segundo após perceber que teve seu celular arrancado do bolso. Ele ainda contou com a ajuda de pessoas próximas para ajudá-lo e colocá-lo para dentro do estádio. A cena foi filmada por torcedores e as imagens viralizaram nas redes.

Lugano conquistou o Mundial de Clubes de 2005 pelo São Paulo. Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC

Mesmo próximo à junta policial do Morumbi, o homem que pegou o celular do uruguaio foi agredido por alguns são-paulinos que estavam ao lado de Lugano. O rapaz permaneceu alguns minutos imóvel no chão. Lugano permaneceu próximo ao ladrão durante a abordagem dos torcedores. “Lugano foi na veia (ao abordar o ladrão)”, disse um dos torcedores, que não teve a identidade revelada.

Em um dos vídeos das redes sociais é possível ver o momento exato em que o celular é arrancado do bolso do ex-zagueiro (veja abaixo). O caso foi registrado no 34º Distrito Policial da Vila Sônia, próximo ao estádio do Morumbi, onde ocorreu a partida. Havia 63 mil torcedores no jogo.

O ex-zagueiro não se pronunciou sobre o caso até o momento. Das arquibancadas do Morumbi, após reaver seu celular, Lugano viu o São Paulo, dentro de campo, empatar por 1 a 1 com o Flamengo e conquistar o título inédito da Copa do Brasil. Muitos jogadores ex-jogadores do São Paulo, como Aloísio Chulapa e Kaká, acompanharam a partida in loco.

Confira a nota da Secretaria de Segurança Pública

Um homem, 32 anos, foi preso em flagrante por furto, na tarde deste domingo (24), na Praça Roberto Gomes Pedrosa, no Morumbi.

Policiais militares do Choque estavam em patrulhamento no entorno do estádio do Morumbi quando foram acionados por torcedores, que informaram que indivíduos estariam furtando aparelhos celulares. Em seguida, encontraram o indiciado sendo detido e agredido por populares.

Uma das vítimas, um ex-jogador do São Paulo, de 42 anos, informou que o homem, após pegar seu celular, entregou para outra pessoa. O caso foi registrado como furto no 33° DP (Pirituba).