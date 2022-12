Otamendi aparece enrolando cigarro e Papu Gómez joga dinheiro para torcida em desfile da Argentina

A seleção argentina desembarcou nesta terça-feira em Buenos Aires para comemorar junto a seus torcedores o terceiro título mundial, conquistado no Catar com vitória nos pênaltis sobre a França. O desfile dos atletas pelas ruas da capital da Argentina rendeu uma série de vídeos polêmicos que estão tomando conta das redes sociais.

Leia também Jogadores da Argentina são retirados de helicóptero de desfile; Messi e Di María vão para Rosario

Em um deles, gravado por Rodrigo De Paul, o zagueiro Nicolás Otamendi, do Benfica, aparece enrolando um cigarro. Alguns internautas sugeriram que o jogador estaria preparando um cigarro de maconha. Não é possível, porém, identificar claramente do que se trata.

Otamendi casualmente a enrolar um pic.twitter.com/oQqjev2XdV — B24 (@B24PT) December 20, 2022

Em outra publicação, o atacante Papu Gómez, do Sevilla, surge atirando notas de 100 pesos (R$ 3, aproximadamente) para torcedores que se aglomeram nas ruas da capital argentina, no entorno do ônibus que levava os torcedores.

El Papu Gómez tirando dinero a la gente



Lo puesto que debe estar este señor pic.twitter.com/e37U16khUw — En el VAR (@EnElVar) December 20, 2022

Durante a passagem da delegação argentina sob um viaduto, dois torcedores pularam sobre o ônibus que transportava os atletas. Um deles conseguiu se colocar na área descoberta do veículo, onde estavam os jogadores. O segundo torcedor, no entanto, errou o alvo, acabou despencando de cerca de cinco metros e ficou ferido.

¿Alguien sabe cómo está este muchacho? pic.twitter.com/kVnQOHdy4t — ® Σ |_ Δ ╥ Φ ® Σ § (@Relatoresconvos) December 20, 2022

URGENTE:

Se tiraron dos personas al micro de la selección y casi golpea a los jugadores.

Por esto se canceló el operativo pic.twitter.com/sONj8Xq8B6 — Diego Poggi (@Poggi) December 20, 2022

Logo que aterrissaram em terras argentinas, os jogadores da seleção desfilaram em carro aberto em direção ao centro de treinamento da Associação do Futebol Argentino, que fica próximo ao Aeroporto de Ezeiza. No caminho, Paredes, De Paul, Messi, Di María e Otamendi estavam sentados em uma área mais alta e por pouco não foram atingidos por um cabo de eletricidade. O boné de paredes bateu no cabo e acabou caindo.

😳 Quase deu ruim para Messi, Paredes, De Paul, Di María e Otamendi pic.twitter.com/dfyg11LQH4 — FutbooBR 🇧🇷 (@FutbooBR) December 20, 2022

De acordo com publicações de jornais locais, mais de quatro milhões de argentinos foram às ruas para receber os campeões mundiais. Devido à dificuldade de locomoção do ônibus com a delegação da seleção de Lionel Scaloni, o desfile foi interrompido. Jogadores foram retirados de helicóptero, sobrevoaram a cidade e foram levados de volta ao centro de treinamento da AFA.