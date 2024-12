Mallorca x Barcelona na La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Mallorca e Barcelona se enfrentam na tarde desta terça-feira, 3, às 15h (de Brasília) em jogo antecipado pela 19ª rodada da La Liga. O Mallorca é o sexto colocado, com 24 pontos, e sonha com uma vaga no G-4. Já oBarcelona é o líder da competição, com 34 pontos, mas vem de três jogos seguidos sem vencer no campeonato.

Jogando em casa o Mallorca quer confirmar a boa fase na competição. São duas vitórias seguidas, contra o Valencia, por 2 a 1, em casa e contra o Las Palmas, por 3 a 2, fora de casa. O time está apenas a dois pontos do G-4 e, em caso de vitória, pode chegar ao quarto lugar, ultrapassando o Athletico Bilbao que é o atual dono da posição com 26 pontos.

Já o Barcelona, apesar de líder, tem a posição ameaçada pelo rival Real Madrid. Após três jogos sem vencer o clube catalão viu o Madri encostar e, em caso de empate ou derrota, pode perder a liderança. Para tentar os três pontos o técnico Hansi Flick deve ter o retorno de Lamine Yamal. Por outro lado, Ter Stegen, Ansu Fati, Marc Bernal, Ronald Araujo, e Andreas Christensen estão fora da partida.

MALLORCA X BARCELONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LALIGA

Data : 03/12/2024 (terça-feira)

: 03/12/2024 (terça-feira) Horário : 15h (de Brasília)

: 15h (de Brasília) Local: Iberostar Estádio, Palma, Espanha

ONDE ASSISTIR A MALLORCA X BARCELONA AO VIVO PELA LALIGA

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DO MALLORCA

MALLORCA: Greif; Mateu Morey, Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Manu Morlanes, Costa; Ruben Navarro, Dani Rodriguez, Sergi Darder; Larin. Técnico: Oliver Glasner

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DO BARCELONA

BARCELONA: Inaki Peña; Kounde, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martin; Marc Casadò, Pedri; Lamine Yamal (Fermín), Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MALLORCA E BARCELONA

30/11 - Barcelona 1 x 2 Las Palmas - Campeonato Espanhol

1 x 2 Las Palmas - Campeonato Espanhol 29/11 - Mallorca 2 x 1 Valencia - Campeonato Espanhol