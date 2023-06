Malta x Inglaterra: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na liderança do Grupo C das Eliminatórias da Euro 2024, a Inglaterra visita Malta nesta sexta-feira, 16, em busca da manutenção da ponta da chave, que também conta com sua grande rival histórica, Itália. Os malteses, que ocupam a lanterna, tem uma difícil missão de conseguir a zebra, mas terão o trunfo de jogar em casa.

A equipe de Gareth Southgate, que chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2022, tem alguns nomes novos em busca de renovação e conta também com muitos jogadores do Manchester City, que ganhou a Liga dos Campeões. Já os comandados de Michele Marcolini, que marcaram um gol em dois jogos, precisam de boa ofensividade para superar os ingleses.

LOCAL : Ta’ Qali, Malta.

: Ta’ Qali, Malta. ESTÁDIO : Nacional de Ta’ Qali.

: Nacional de Ta’ Qali. DATA : 16 de junho de 2023 (sexta-feira).

: 16 de junho de 2023 (sexta-feira). HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

Malta x Inglaterra. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

STAR+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MALTA : Bonello; Apap, Borg e Attard; Mbong, Yannick, Guillaumier, Muscat e Corbalan; Satariano e Jones. Técnico : Michele Marcolini.

: Bonello; Apap, Borg e Attard; Mbong, Yannick, Guillaumier, Muscat e Corbalan; Satariano e Jones. : Michele Marcolini. INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Bellingham, Henderson e Rice; Saka, Kane e Grealish. Técnico: Gareth Southgate.

ÚLTIMOS RESULTADOS