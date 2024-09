Manchester City x Arsenal na Premier League: onde assistir ao vivo e escalações

O Manchester City, comandado por Pep Guardiola, joga em casa e ocupa a 2ª colocação na tabela, ficando atrás do Liverpool apenas pelo critério de desempate. A equipe busca retomar a liderança e conta com o apoio da torcida para isso. Já o Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, está na 5ª colocação, somando 10 pontos e mirando os primeiros colocados para continuar brigando no topo da tabela.

A expectativa é de um jogo intenso, onde tanto Guardiola quanto Arteta precisarão ajustar suas estratégias para superar a marcação adversária e buscar o gol, após as atuações defensivas sólidas durante a semana europeia.