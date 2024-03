Manchester City x Copenhagen: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Manchester City reencontra o Copenhagen nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, na Inglaterra, às 17h (horário de Brasília), para o confronto de volta entre as equipes nas oitavas de final da Champions League 2023/24. A equipe artilheiro norueguês Erling Haaland venceu o confronto de ida, na Dinamarca, por 3 a 1, e pode perder por até um gol de diferença que avança às quartas.

Por causa do bom resultado obtido na primeiro partida, existia a expectativa de que o técnico Pep Guardiola poupasse alguns jogadores para o jogo desta quarta-feira, mas a tendência é de ele use força máxima para confirmar a vaga. O time de Manchester também está na disputa pela liderança do Campeonato Inglês. A equipe está em segundo, com 62 pontos, um a menos do que líder Liverpool, adversário na próxima rodada.

Manchester City e Copenhagen se enfrentam pela Champions League Foto: Arte/Estadão

MANCHESTER CITY X COPENHAGEN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS

DATA: 06/03 (quarta-feira)

06/03 (quarta-feira) HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

17h (horário de Brasília). LOCAL: Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra

ONDE ASSISTIR MANCHESTER CITY X COPENHAGEN AO VIVO

TNT (TV fechada).

Max (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE MANCHESTER CITY E COPENHAGEN

MANCHESTER CITY: Ederson; Manuel Akanji, Ruben Dias e Nathan Aké; Rodri e John Stones; Bernardo Silva, Julián Álvarez, De Bruyne e Phil Foden; Erling Haaland. Técnico : Pep Guardiola.

Ederson; Manuel Akanji, Ruben Dias e Nathan Aké; Rodri e John Stones; Bernardo Silva, Julián Álvarez, De Bruyne e Phil Foden; Erling Haaland. : Pep Guardiola. COPENHAGEN: Kamil Grabara; Kevin Diks, Denis Vavro, Scott McKenna e Elias Jelert; Rasmus Falk, Magnus Mattson e Diogo Gonçalves; Mohamed Elyounoussi, Elias Achouri e Viktor Claesson. Técnico: Jacob Neestrup.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER CITY E COPENHAGEN