Manchester City x Feyenoord na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Manchester City recebe o Feyernoord, nesta terça-feira, 26, às 17h (horário de Brasília), no Ettihad Stadium, em Manchester. A partida válida pela 5ª rodada da Champions League coloca frente a frente dois times em diferentes “pontas” do mesmo agrupamento.

Os ingleses ocupam a 10ª posição, com sete pontos. Já os holandeses estão em 21º, com 6. Entre as nona e 24ª posições, as equipes classificam-se para um playoff antes das oitavas de final.

Apesar da distância, o retrospecto dos dois times é semelhante na competição. O City tem duas vitórias, um empate e uma derrota. Já o Feyernoord conta com duas vitórias e duas derrotas.

City recebe Feyernoord em busca de reabilitação. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE O balanço das últimas partidas, contudo, coloca o aproveitamento do time de Pep Guardiola abaixo do adversário. Desde que o treinador chegou ao clube, em 2016, nunca a equipe havia emendando uma sequência de cinco derrotas, como vive atualmente. A sequência ruim começou com um 2 a 1 para o Tottenham, na Copa da Liga Inglesa. Na sequência, um 2 a 0 para o Bournemouth, pela Premier League; 4 a 1 para o Sporting na Champions; e mais duas derrotas no Campeonato Inglês: 2 a 1 para o Brighton e a goleada por 4 a 0, em casa, novamente para o Tottenham.

O time escalado por Guardiola ainda é misterioso. Há um indício de que De Bruyne, que ainda ganha ritmo após lesão, apareça como titular. Lesionados, Ruben Dias, Rodri, Oscar Bobb e Kovacic estão fora. Doku é dúvida, mas tem condições de jogo. No lado esquerdo, Aké e Gvardiol disputam posição.

O Feyernoord tem ainda mais desfalques. Santiago Gimenez, o goleiro titular Justin Bijlow e o capitão Quinten Timber estão fora, além de Hugo Bueno, Lotomba, Ueda, Osman e Hartman serem dúvidas. O time vem de duas vitórias no Campeonato Holandês, mas perdeu a última rodada da Champions League, por 3 a 1 para o RB Salzburg.

MANCHESTER CITY X FEYERNOORD: SAIBA TUDO SOBRE O DUELO PELA CHAMPIONS LEAGUE

Data - 26/11/2024.

Horário - 17h (de Brasília).

Local - Ettihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

ONDE ASSISTIR A MANCHESTER CITY X FEYERNOORD

Max (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

Ederson; Walker, Akanji, Stonese Gvardiol (Ake); Mateus Nunes e Lewis; Savinho, De Bruyne e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FEYERNOORD

Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko e Smal; Hwang, Zerrouki, Milambo; Moussa, Carranza, Paixao. Técnico: Brian Priske