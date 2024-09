Manchester City x Inter de Milão na Champions League: onde assistir, horário e escalação

O duelo desta quarta-feira na Inglaterra marca o reencontro das equipes após a decisão da Champions League na temporada 2022/2023, em Istambul. Na ocasião, o Manchester City se sagrou campeão ao vencer por 1 a 0, com gol de Rodri.

Nesta temporada, o Manchester City lidera a Premier League, com quatro vitórias em quatro jogos, e conta com o retorno de Erling Haaland à melhor forma. O atacante norueguês foi eleito o melhor jogador do mês de agosto no Campeonato Inglês e já marcou nove gols nesta temporada – superior à qualquer outra equipe na Premier League.