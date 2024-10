Manchester City x Sparta Praga na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Nesta temporada, mesmo com a lesão de Rodri, o Manchester City continua invicto, tanto na Premier League, quanto na Champions. Na Europa, soma uma vitória (sobre o Slotan Bratislava) e um empate sem gols contra a Inter de Milão, ainda na primeira rodada. Com quatro pontos somados, ocupa a 12ª posição. Já a nível nacional, está na vice-liderança, atrás apenas do Liverpool.

Mesmo número de pontos na Champions League tem o Sparta Praga. A equipe da República Checa derrotou o RB Salzburg na estreia e ficou no empate, por 1 a 1, com o Stuttgart na última rodada. Na vice-liderança do campeonato nacional, tem o maior desafio até aqui na temporada.