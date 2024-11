Manchester United x Bodo/Glimt na Liga Europa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Bodo/Glimt, por sua vez, tem duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos na Liga Europa. O time perdeu em casa na última rodada, por 2 a 1 para o Qarabag por 2 a 1. Contra o Manchester United, o time norueguês tenta se recuperar para chegar à zona de classificação para as oitavas de final.

O Manchester United ocupa a 15ª posição com seis pontos, três a menos do que o FCSB, que é o primeiro time na zona de classificação direta para as oitavas de final, na oitava posição, com nove pontos. O Bodo/Glimt é o 12º colocado com sete pontos, mesma pontuação de outros quatro times.