Manchester United x Chelsea na Premier League: onde assistir ao vivo e escalações

Em seu primeiro jogo após a era de Erik ten Hag (curiosamente também neerlandês, assim como van Nistelrooy), o United goleou o Leicester City por 5 a 2, em uma partida com muitas emoções. Porém, a situação no Campeonato Inglês não é nem um pouco boa. A equipe de Manchester está na 13ª colocação da tabela, com apenas 11 pontos em 9 jogos. Amorim, que estava no Sporting de Portugal, é tido como o técnico mais promissor do futebol europeu na atualidade.

O Chelsea, por outro lado, está em situação um pouco mais ‘confortável’ que o United na tabela. É o 6º colocado com 17 pontos. Entretanto, vem de uma derrota vexatória por 2 a 0 para o Newcastle no meio de semana. A pobre defesa dos Blues permitiu dois gols em menos de 3 minutos, o que foi fatal para a continuidade na competição. Agora, tenta juntar os cacos e frear a reação do rival de Manchester jogando fora de casa.