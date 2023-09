Marcos Braz briga com torcedor do Flamengo em shopping no Rio; veja vídeo

O clima no Flamengo não é bom. Após a derrota no jogo de ida da final da Copa do Brasil para o São Paulo, domingo, no Maracanã, a pressão da torcida aumentou consideravelmente sobre time, comissão técnica e diretoria. Nesta terça-feira, dia 19, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, foi filmado brigando com um torcedor em um shopping do Rio. O vídeo foi postado nas redes sociais pelo jornalista Venê Casagrande. O Estadão entrou em contato com a assessoria do time carioca e recebeu a informação de que a equipe de comunicação ainda apura o que aconteceu para depois se posicionar.

A confusão ocorreu por volta das 17h e assustou lojistas e clientes que estavam pelo Barra Shopping. Braz se refugiou dentro de uma loja depois da briga com o torcedor. A polícia chegou ao local cerca de uma hora após a confusão e levou os envolvidos para prestar depoimento na delegacia. Braz, que é vereador no Rio, tinha marcando presença em uma votação na câmara no momento da confusão e terá o dia descontado de seus vencimentos.

De acordo com o jornalista que publicou as imagens, o torcedor, que foi agredido por Braz, relatou apenas que gritou pedindo que o vice-presidente saísse do Flamengo e quando ele se virou de costas, foi agredido pelo dirigente.

“Eu vi ele dentro da loja da Pandora. Só gritei para ele sair do Flamengo. Virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também”, relatou o jornalista, baseado nas informações apuradas, por meio de seu Twitter.

Marcos Braz explodiu contra um torcedor em shopping do Rio de Janeiro Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Questionado por Casagrande sobre o acontecido desta terça-feira, Marcos Braz também deu sua versão dos fatos. De acordo com o dirigente do Flamengo, ele estava no shopping com sua filha, que completa 15 anos nesta quarta-feira, e foi agredido verbalmente pelo torcedor do time antes do início da briga.

“Eu estava com três meninas (uma delas de sua família) comprando um presente para a minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo”, explicou o dirigente do Flamengo.

Audiência na Câmara

O conselho de ética da Câmara também irá ouvir o vereador Marcos Braz na próxima terça-feira, 26. “Além de ouví-lo sobre a briga, precisamos que ele explique por que deu a presença na sessão, se estava em um shopping a 30 quilômetros da Cinelândia. Isso precisa ser esclarecido também”, disse a vereadora Teresa Bergher, membro e criadora do conselho de ética.

Não é a primeira briga

A briga de Marcos Braz com o torcedor nesta terça-feira é o terceiro episódio de agressão no Flamengo em pouco mais de 50 dias. No fim de julho, o atacante Pedro levou um soco do preparador físico Pablo Fernández no vestiário da Arena Independência, em Belo Horizonte, após a vitória contra o Atlético-MG. O membro da comissão de Sampaoli foi demitido por Braz.

Já em 15 de agosto, Gerson e Varela trocaram agressões durante um treinamento da equipe no Ninho do Urubu. O lateral teve o nariz fraturado pelo companheiro de equipe na briga. A diretoria colocou panos quente no episódio. No domingo, em São Paulo, o Flamengo decide o título da Copa do Brasil no Morumbi. No Rio, o São Paulo ganhou por 1 a 0. Pode agora jogar pelo empate. O presidente Rodolfo Landim não se pronunciou sobre o episódio do seu vice.