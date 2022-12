Marrocos bate Portugal e se torna primeira seleção africana a chegar à semifinal de uma Copa

Marrocos voltou a fazer história ao derrotar Portugal por 1 a 0 e se tornar a primeira seleção africana a alcançar a semifinal de uma Copa do Mundo. No duelo contra o melhor ataque do Mundial, os marroquinos mostraram porque são donos da defesa menos vazada e agora, com a vitória heróica, esperam o vencedor do duelo entre França e Inglaterra em jogo que será disputado às 16h.

O jogo colocou em campo duas seleções com expectativas diferentes. Enquanto Portugal teve Cristiano Ronaldo iniciando a partida no banco de reservas, Marrocos teve duas baixas importantes na defesa. O zagueiro Aguerd e o lateral Mazraoui viraram desfalques de última hora.

Ao lado de William Carvalho, Cristiano Ronaldo acompanhou início do jogo de Portugal do banco de reservas. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A partida começou como se esperava. Favoritos, os portugueses tinham maior posse de bola, enquanto os marroquinos ficavam postados no campo de defesa buscando o contra-ataque.

O duelo de estilos diferentes representou um equilíbrio em campo com os dois lados buscando errar o mínimo possível. A seleção lusa rodava a bola de um lado a outro, mas, com pouca movimentação, não conseguia furar o organizado sistema defensivo marroquino.

Youssef En-Nesyri comemora o gol do Marrocos que abriu o placar sobre Portugal pelas quartas de final da Copa do Mundo. Foto: AP Photo/Martin Meissner

A estratégia do técnico Walid Regragui se mostrou perfeita na primeira etapa. Aos 42 minutos, Allah cruzou na área, o goleiro Diogo Costa saiu mal e En Nesyri subiu muito alto para marcar de cabeça. O gol explodiu a torcida marroquina, que voltou a comparecer em peso e fazer grande festa nas arquibancadas.

Em menos de dez minutos de segundo tempo, o técnico português Fernando Santos decidiu mudar a equipe e colocou Cristiano Ronaldo em campo na vaga do meio-campista Rúben Neves. A seleção lusitana foi com tudo para o ataque e a tensão só aumentou com o passar do jogo. Aos 18, Bruno Fernandes chutou da entrada da área e a bola raspou o travessão.

Os portugueses ocupavam o campo de ataque, mas não conseguiam concretizar a posse de bola em chances claras de gol. Sem inspiração e com poucas jogadas trabalhadas, os europeus tentaram o empate levantando bola na área. No fim, o goleiro Bounou fez grandes defesas em chutes de João Félix e Cristiano Ronaldo. No último lance, Pepe teve ótima oportunidade, mas testou para fora. Marrocos voltou a fazer história e a torcida foi à loucura nas arquibancadas.

MARROCOS 1x0 PORTUGAL

PORTUGAL - Diogo Costa; Dalot (Ricardo Horta), Pepe, Rúben Dias e Guerreiro (Cancelo); Rúben Neves (Cristiano Ronaldo), Otávio (Vitinha) e Bruno Fernandes; João Félix, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos (Rafael Leão). Técnico: Fernando Santos.

MARROCOS - Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss (Dari), Attiat; Allah, Amrabat, Ounahi, Amallah (Bennoun); Ziyech (Aboukhlal), En Nesyri (Cheddira), Boufal (Jabrane). Técnico: Walid Regragui.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

GOLS - En Nesyri, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dari, Vitinha, Cheddira.

CARTÃO VERMELHO - Cheddira.PÚBLICO - 44.198 torcedores.

LOCAL - Al Thumama.