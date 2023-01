Mbappé rebate fala do presidente da Federação Francesa de Futebol sobre Zidane: ‘Ele é a França’

Kylian Mbappé rebateu em sua conta oficial no Twitter as recentes declarações do presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graet, sobre o treinador Zinedine Zidane, pedindo respeito com o ídolo francês. O treinador era especulado para assumir o posto na seleção francesa, que optou por renovar com Didier Deschamps até 2026.

Em postagem realizada nas redes sociais, o atacante da seleção francesa e do Paris Saint-Germain, não gostou nem um pouco da fala de Noël Le Graet sobre Zidane à RMC Sports, que afirmou que não atenderia uma possível ligação do técnico pedindo para assumir o comando da seleção. Mbappé afirmou que Zinedine Zidane “é a França” e cobrou respeito.

“Zidane é a França, não desrespeitamos a lenda assim”, escreveu o jogador.

Apesar das especulações, Didier Deschamps teve seu contrato renovado até a Copa do Mundo de 2026. Foto: Franck Fife/AFP

Zidane está livre no mercado desde maio de 2021, quando deixou o Real Madrid, no meio de seu contrato com o clube merengue. O treinador de 50 anos também é especulado como sucessor de Tite na seleção brasileira, algo abordado e ironizado por Le Graet.

“Zidane no Brasil? Eu não me importo. Se ele tivesse me procurado para treinar a seleção francesa, não teria atendido o telefone. Faça um programa especial para ele encontrar um clube”, disse o mandatário.

