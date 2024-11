McGregor admite que errou após condenação por agressão sexual: ‘Não posso voltar atrás’

Apesar do tom de arrependimento, McGregor anunciou que vai recorrer da decisão de condenação. Na publicação, ele voltou a enfatizar que “por mais que eu me arrependa, tudo que aconteceu naquela noite foi consensual e todas as testemunhas presentes prestaram depoimento sob juramento.”

Por fim, ele fez um pedido de desculpas à família por estar causando esse transtorno. “Não posso voltar atrás e vou seguir em frente. Sou extremamente grato à minha família, aos meus amigos e aos meus fãs ao redor do mundo que me apoiaram”.