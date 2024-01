Melhor do Mundo: saiba quem pode suceder Messi e Cristiano Ronaldo na premiação

A vitória de Messi como melhor jogador do mundo de 2023 no The Best foi surpreendente. Sem a presença de nenhum dos três finalistas – primeira vez que isso ocorre desde 2016, quando a premiação foi instituída –, Thierry Henry, um dos cerimonialistas, ‘recebeu’ simbolicamente o prêmio, sob os olhares de constrangimento do público presente. Essa pode ter sido, no entanto, a última vez que o craque argentino vence a premiação.

Entre 2008 e 2017, nenhum outro jogador, sem ser Messi ou Cristiano Ronaldo ganhou o título, seja na cerimônia realizada pela Fifa ou na da revista France Football, que organiza a Bola de Ouro. Desde então, três nomes ‘furaram’ a bolha: Luka Modric (2018), Robert Lewandowski (2020 e 2021) e Karim Benzema (2022). Em 2023, Messi ficou empatado em pontos com Erling Haaland, mas ganhou nos critérios de desempate.

Com a ida de Lionel Messi para o Inter Miami, dos Estados Unidos, e Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, o espaço de melhor do mundo se mostra aberto a novos nomes. Messi ainda esteve entre os finalistas do The Best em 2023, mas atrás de Haaland e Mbappé. Além dos atacantes, outros nomes devem brigar pelo estrelato nos anos a seguir: Jude Bellingham e Vinícius Júnior, do Real Madrid, Harry Kane, do Bayern de Munique, e Julián Álvarez, companheiro do norueguês no City.

Messi não viajou a Londres para receber prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. Foto: Rebecca Blackwell/ AP

Para a premiação de 2024, tanto da Bola de Ouro quanto do The Best, esses são os nomes mais ‘fortes’ na briga pelo título de melhor do mundo. Campeões da Supercopa da Espanha neste domingo, contra o Barcelona, Bellingham e Vini Jr. são referências do Real Madrid. O inglês, contratado junto ao Borussia Dortmund nesta temporada, é o artilheiro da equipe que lidera o Campeonato Espanhol com 17 gols em 24 jogos.

Vini Jr. chegou a ser cotado a melhor do mundo em 2021/2022 e 2022/2023, mas não esteve entre os finalistas. Nessa temporada, sofreu uma ruptura no bíceps femoral esquerdo que o tirou de campo entre novembro e janeiro. Mesmo assim, tem nove gols em 16 jogos até aqui – três destes somente na última partida, contra o Barcelona, na decisão da Supercopa da Espanha.

Com os três gols anotados só no primeiro tempo, ele entrou para o seleto grupo de jogadores que fizeram o hat-trick na história do “El Clássico”. Ele se junta agora a nomes como Romário, Evaristo de Macedo, Messi, Suárez, Puskás, Iván Zamorano, Gary Lineker e Jaime Lazcano. Ele é o primeiro nome do Real Madrid a realizar o feito.

A dupla do City também tem uma temporada artilheira. A equipe ainda briga pela liderança do Campeonato Inglês, mas tem 100% de aproveitamento na Champions League – não é derrotado na competição desde a temporada 2021/2022 – e já conquistou a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes neste ano.

Haaland não atua desde dezembro e deve ficar fora até fevereiro, segundo Pep Guardiola, enquanto se recupera de um estresse na estrutura óssea do pé. Mesmo assim, já marcou 19 gols em 22 jogos; já Julián Álvarez tem suprido a ausência do norueguês no ataque. Titular da seleção argentina, o camisa 19 já esteve entre os dez primeiros colocados nas última premiações da Fifa e da France Football. Em 2023/2024, são 12 gols em 29 jogos. Também soma oito assistências no período.

Repetindo Lewandowski

O sucesso duplo de Robert Lewandowski pode servir de inspiração para Harry Kane. Em sua primeira temporada no Bayern de Munique, o ex-jogador do Tottenham – maior artilheiro da história do clube inglês – pode superar o recorde de gols em uma só edição da Bundesliga.

Em 2021, o polonês quebrou a marca de Gerd Muller e marcou 41 gols em 34 jogos possíveis; até aqui, Kane tem 22 gols em 16 partidas do Campeonato Alemão. Se seguir o mesmo desempenho na segunda metade da competição – e não tiver nenhuma lesão grave que o tire de campo – pode chegar a até 44 tentos. Em 2019/2020, quando foi eleito melhor do mundo pela Fifa, Lewandowski também conquistou a Champions League, a Bundesliga e Copa da Alemanha.