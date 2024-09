‘Antonio Banderas’ e mais jogos que pontos: veja os memes da derrota do Corinthians para o Botafogo

O Corinthians perdeu para o Botafogo por 2 a 1, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Jogando pior, o time até buscou um empate quando esboçou uma reação, no começo do segundo tempo. Entretanto, nada foi suficiente e aos gritos de “arerê, o Corinthians vai jogar a Série B”, a equipe continua na zona de rebaixamento, em 18º, com 25 pontos.

A bronca dos corintianos e as piadas dos rivais saíram das arquibancadas para as redes sociais. Héctor Hernández, atacante espanhol que entrou no segundo tempo, pouco fez. A aparência de galã foi motivo de brincadeira, comparando-o ao ator compatriota Antonio Banderas.

Ainda no universo do mundo pop, o torcedor perdeu a paciência e “coringou” com a entrada de Pedro Raul, como opção no ataque nos minutos finais.

Mesmo que seja uma informação direta, o fato de que o Corinthians tem mais jogos (26 partidas) do que pontos (25) também virou motivo de corneta.

Nem a mãe aguenta.

E o clamor agora é o mesmo do verso que inicia o hino: “Salve o Corinthians”.

O Corinthians volta a campo já na terça-feira, 17, quando visita o Fortaleza, abrindo as quartas de final da Sul-Americana. O Botafogo tem o próximo compromisso na quarta-feira, 18, contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores.