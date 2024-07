Memes: Palmeiras sofre gol no final da partida, perde para o Fluminense e ‘revive defunto’

O Palmeiras não aproveitou o tropeço do Botafogo e perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão. Em jogo contra o Fluminense na noite desta quarta-feira, dia 24 de julho, o time paulista levou um gol no final da segunda etapa e amargou uma derrota para o lanterna do campeonato.

Nas redes sociais, a torcida palmeirense não poupou a corneta contra elenco e comissão técnica. Revoltados, os torcedores alviverdes entendem que o clube “reviveu mais um defunto”, se referindo a péssima fase que o time carioca enfrentava. Veja os melhores memes da derrota palmeirense:

O jogador Dudu, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do Fluminense FC, durante partida válida pela décima nona rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Estádio Maracanã. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O elenco palmeirense sofreu com a corneta do torcedor após a derrota.

Sobrou até mesmo para o treinador português Abel Ferreira.

A ineficiência do ataque do clube paulista revoltava os torcedores.

Para a torcida palmeirense, jogos contra equipes em má fase são os mais perigosos.

Nem mesmo o “pacto” de Abel Ferreira foi capaz de ajudar na partida.