Memes: Rony é xingado e Estêvão celebrado após empate relâmpago do Palmeiras

Foi difícil, mas o Palmeiras buscou o empate contra o Grêmio na noite desta quinta-feira, dia 4 de julho, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro e somou um ponto no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida foi marcada por um começo fulminante da equipe gaúcha, que logo aos dois minutos já abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o time de Renato Gaúcho ampliou para desespero dos torcedores alviverdes.

Nas redes sociais, a torcida palmeirense tinha um alvo preferido: o atacante Rony, que não fez boa partida. O time retornou ao segundo tempo e, em menos de dois minutos, arrancou o empate. E não houve palmeirense que não se derretesse por Estêvão, que marcou um golaço para deixar tudo igual. Veja os melhores memes da derrota do Palmeiras:

O jogador Rony disputa bola com o jogador Grêmio durante jogo no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Logo no começo do jogo, o Palmeiras levou um gol. A torcida não ficou nada feliz.

Um dos atletas mais criticados durante o jogo foi Rony, que fez uma péssima partida.

O jogador atrapalhou o Palmeiras em uma das chances mais promissoras da equipe. A “defesa” de Rony foi tamanha que parte da torcida escolheu acreditar que o atacante estava atuando como zagueiro do Grêmio.

E, para alguns torcedores, o tempo do jogador no Palmeiras chegou ao fim.

Do outro lado da balança, o jovem Estêvão foi celebrado pela boa partida. Até mesmo comparações ao Neymar foram feitas.

Publicidade

E não foi só o futebol que foi destacado. Um momento fofo do futuro jogador do Chelsea também viralizou nas redes.

No intervalo, o Palmeiras perdia por 2 a 0. Para os rivais, Abel Ferreira usou sua “magia negra” e conseguiu fazer com que a equipe paulista empatasse a partida.

As mudanças do treinador português, no entanto, não agradaram boa parte da torcida Palmeirense.

Um breve desentendimento entre jogadores do Grêmio também chamou atenção.

O Palmeiras empatou em tempo recorde, para delírio da torcida. Com o resultado, o time está em terceiro lugar do Brasileirão.