Memphis Depay se impressiona com recepção da torcida corintiana em sua estreia: ‘É uma loucura’

Em sua tão aguardada estreia, Memphis Depay foi participativo, deu bons passes e quase deixou sua marca, exigindo boa defesa do goleiro Pedro Rangel. Apesar de ter deixado a torcida com boa impressão, o atacante disse que corre contra o tempo para entrar em forma e poder ajudar a equipe do técnico Ramón Díaz.

“Não joguei na maior intensidade, nós já estávamos ganhando. Estou trabalhando há uma semana, ganhei alguns minutos em campo e vou tentar melhorar o quanto antes para ajudar o time. Eu lido com as circunstâncias, eu vim para ajudar, tento estar pronto o mais rápido possível”, comentou Memphis, que prevê momentos mais alegres até o final da temporada. “Hoje o mais importante foi vencer. Controlamos o jogo e vamos melhorar.”