Memphis Depay realiza primeiro treino com o elenco do Corinthians; veja vídeo

Devidamente apresentado à torcida e à imprensa, o atacante holandês Memphis Depay já está totalmente integrado ao elenco do Corinthians para a sequência da temporada. Nesta sexta-feira, 13, o jogador já participou de uma sessão de treinamentos no CT Joaquim Grava, na capital paulista.

Apesar de já estar participando do dia a dia do clube, a primeira sessão foi voltada para o recondicionamento físico do atleta, que disputou a Eurocopa com a seleção holandesa entre junho e julho e ainda não tem data exata para sua estreia pela nova equipe. Ainda com o penteado em homenagem ao escudo do clube, marca registrada deixada pelo camisa 94 em sua ida à Neo Química Arena nesta semana, o atacante se prepara para uma sequência pesada de calendário até o fim do ano. Isso porque o Corinthians ainda disputa três competições em 2024.

Memphis Depay realiza primeiro treino pelo Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Além do Campeonato Brasileiro, onde briga para não cair, e da Copa do Brasil, classificado no último minuto na partida de quarta-feira, o alvinegro paulista tem a disputa da Sul-Americana para seguir neste ano. No torneio continental, a equipe de Ramón Díaz enfrenta o Fortaleza pelas quartas de final. Os jogos acontecem dia 17 e 24 setembro.

Memphis assinou contrato com o Corinthians até o meio da temporada 2026. Anteriormente, o clube havia informado que a assinatura até o fim de 2026, mas já foi corrigido pela equipe e ajustado até o fim do primeiro semestre.

Além do holandês, o peruano André Carrillo e o espanhol Héctor Hernández também participaram das atividades. A dupla foi contratada no mesmo período que Memphis e também está integrada ao dia a dia do clube. O próximo duelo do Corinthians e que pode marcar a estreia de Carrillo será neste sábado, 14, às 21h, contra o Botafogo. O peruano deve estar entre os relacionados para o banco de reservas do treinador.