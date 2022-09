Merentiel diz que se preparava para seu 1º gol pelo Palmeiras no Allianz Parque

O atacante uruguaio Miguel Merentiel anotou seu primeiro gol no Allianz Parque na vitória do Palmeiras sobre o Santos por 1 a 0 neste domingo, 18, pelo Campeonato Brasileiro. Foi apenas seu segundo gol com a camisa do clube. O centroavante, que ainda busca espaço no time de Abel Ferreira e entrou no segundo tempo do clássico, afirma que estava se preparando para esse momento.

“Meu segundo gol no Palmeiras, feliz por fazer no estádio, com a torcida. Estava me preparando, então fico feliz. Além disso, nasceu minha filha (Nuria) e estou feliz por minha mulher. Nós merecemos.

O uruguaio também comentou a importância para o gol para a campanha palmeirense. O Palmeiras aumentou sua invencibilidade para 12 jogos no torneio. Já são 18 rodadas seguidas na ponta. O próximo jogo será diante do Atlético Mineiro, fora de casa, dia 28. “Estou muito feliz pelo resultado. Foi uma vitória importante para a liderança. Vamos seguir trabalhando e melhorando”, completou.

Miguel Merentiel comemora seu segundo gol com a camisa do Palmeiras. Foto: Carla Carniel/REUTERS

O goleiro Weverton adotou raciocínio semelhante. A vitória leva o Palmeiras aos 57 pontos, líder disparado do campeonato e a nove de distância do Fluminense, atual segundo colocado.

“Nós conversamos no vestiário que era importante ser uma equipe sólida e não sofrer gols. A gente sabe que faz gols na frente. Foi isso que aconteceu. Foi uma vitória importante para nós nessa caminhada no Campeonato Brasileiro. Era importante somar os três pontos pelo torneio”.